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محافظ الإسكندرية: غلق الشواطئ خلال شم النسيم ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:05 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، إن رئيس الوزراء كلفنا بالتشديد على مواعيد الحظر في المحافظات، مشيرا إلى أن قرار تخفيض العمالة العادية كان ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بعملها المحافظات.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على "إم بي سي مصر"، أن الاحتفالات بأعياد شم النسيم ستتوقف، موضحا أن أى احتفال أو فعالية تتسبب في ازدحام أو تكدس سوف تُمنع تمامًا.

وأوضح محمد الشريف، أن أعياد شم النسيم لابد فيها من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة؛ لمنع انتشار العدوى.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ سوف تظل مغلقة، ولن يتم فتحها في شم النسيم.

واستكمل محمد الشريف، أنه خلال 48 ساعة الماضية قمنا بتنفيذ 57 قرار إزالة في محافظة الإسكندرية.

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