رئيس جامعة القناة: ملتزمون بخطة الدولة لمواجهة كورونا بالتعليم عن بعد

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس علي حرص الجامعة علي الالتزام بخطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الجامعة، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بعد.







وأوضحت الدكتورة ماجدة أنها تتابع سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد بشكل يومي من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرانس بالكليات لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.





وقامت رئيس الجامعة صباح أمس، الأربعاء، بالتواصل مع أساتذة الكليات الأدبية للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم سواء في عرض ورفع المحتوى التعليمي للطلاب، او في طرق التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





من جانبه، شدد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة متابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ حيث قام بتشكيل لجنة مهمتها متابعة وصول المقررات الدراسية، و المادة العلمية للطلاب، مع قياس تفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس.