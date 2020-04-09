محافظ بورسعيد: 14 طاقما لتطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت.. توافر جميع السلع الغذائية والتموينية بالأسواق وتنفيذ 7 قرارات تعديات

محافظ بورسعيد

- 14 طاقما فنيا لتطهير وتعقيم كافة الأحياء والمنشآت

- توافر جميع أنواع السلع الغذائية والتموينية بالأسواق

- تنفيذ ٧ قرارات تعديات بجنوب بورسعيد وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

- استمرار الحملات التموينية بكافة أنحاء المحافظة



- الرش والتطهير بشكل يومي لكافة الميادين والأماكن العامة والمستشفيات





أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة المعنية والأحياء تواصل أعمال رش وتطهير المباني والشوارع والمؤسسات الحكومية والخدمية، من خلال ١٤ طاقم فني يواصلون العمل طوال الليل والنهار من أجل سرعة إنجاز العمل وتطهير اكبر عدد ممكن على مدار اليوم حيث يجري تطهير جميع المستشفيات أكثر من،مرتين يوميا وكذلك المناطق السكنية والميادين والأسواق





جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة.





واستعرض المحافظ عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، ورئاستة لجنة أزمة كورونا وعقد اجتماعات بصورة متتالية مع كافة الأجهزة المختصة لتقييم الموقف .





وأوضح محافظ بورسعيد بأنه يجري تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، والمستشفيات ، ومواقف السيارات، بجميع أحياء المحافظة .





وتابع المحافظ مع رئيس الوزراء موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم ومستشفيات استقبال حالات الاشتباه وتشمل الحميات والصدر والمبرة والتي تم تجهيزها لاستقبال حالات الاشتباه في وقت قياسي .





وطمأن محافظ بورسعيد رئيس مجلس الوزراء حول موقف وأرصدة السلع الغذائية ووجود وفرة بالأسواق ومخزون استراتيجي للسلع التموينية والغذائية.





وأكد المحافظ أن الحملات التموينية مستمرة بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم، حيث أسفرت الجهود لتلك الحملات خلال شهر مارس عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم باستغلال المواطنين .



