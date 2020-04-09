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أخبار العالم

خالد بن سلمان يعلن: السعودية تساهم بـ 500 مليون دولار في دعم خطة إنسانية باليمن

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية ستساهم بـ500 مليون دولار فى دعم خطة إنسانية أممية في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر "تويتر"، "إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض ابناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها.. الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًًا لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن "اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا".

وتابع "بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

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