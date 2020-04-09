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محافظات

حملة لمراقبة الأسعار بأسواق بئر العبد

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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احمد صالح
واصلت مديرية التموين بسمال سيناء، تنفيذ حملاتها على الأسواق بمدن وقري المحافظة تحت إشراف فتحي راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة.، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ .

وأكد فتحي راشد، أن الحملات للتأكد من ضبط الأسعار ومدى التزام التجار بالأسعار توافر السلع فى الأسواق، وأن كافة السلع متوفرة داخل الاسواق وهناك إحكام الرقابة على الأسعار.

وقد تفقد محسن سالم ، رئيس مركز ومدينه بئر العبد، أسواق المدينة علي رأس حملة من إدارة التموين والاشغالات وشئون البيئة لمراقبة وضبط الاسعار ، وذلك للتأكد من توافر السلع بالأسواق.

كما قام أعضاء من الغرفة التجارية بشمال سيناء، ومباحث التموين ومديرية التموين بجولة تفقدية لأحوال الأسواق لمتابعة حركة السوق والأسعار.

من جانبه، أكد محمد قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية، على أن الغرفة أطلقت مبادرة لمتابعة ونشر الأسعار يوميا" وعلى السادة المواطنين من خلال صفحة الغرفة التجارية حتى يتابع المواطنين الاسعار يوميا" من خلال الصفحة.
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حملة لمراقبة الأسعار بأسواق بئر العبد
حملة لمراقبة الأسعار بأسواق بئر العبد
حملة لمراقبة الأسعار بأسواق بئر العبد
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