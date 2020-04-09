الغضبان: استمرار تكثيف حملات التعقيم والتطهير بمختلف أحياء محافظة بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع أحياء المحافظة وخاصة الأحياء السكنية الأكبر كثافة وذلك لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة ، مؤكدا أنه لابد من مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان ، لافتا أن الالتزام من قبل المواطنين يساهم بشكل كبير فى تخطى هذه المرحلة .





وأضاف اللواء عادل الغضبان ، أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس المستجد ، بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووصع خطة لتطهير جميع الاحياء والمنشات والمؤسسات والحدائق والاسواق .



