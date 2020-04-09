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محافظات

بسبب منعها من الهاتف.. انتحار طفلة بالإسماعيلية بعد وقوع مشادة كلامية مع أمها

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بإخلاء سبيل أم، والتصريح بدفن جثمان نجلتها التي سقطت من بناية سكنية بشارع العشريني.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي باشرها خالد شطا وكيل النائب العام بإشراف يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية وسكرتارية حسن فاروق، عن أن الطفلة ألقت بنفسها من أعلي بناية سكنية في الدور الخامس وتوفيت في المستشفي متأثرة بإصابتها.

ووقعت مشادة بين الأم ونجلتها في ساعة متأخرة مساء أمس بسبب استخدامها الهاتف المحمول بشكل مستمر وعدم الاستماع لوالدتها. 

وقال شهود عيان من جيران الطفلة إنهم شاهدوها خلال جلوسها علي السور مساء أمس لكنهم لم يستطيعوا اللحاق بها خاصة مع فراغ الشارع من المارة في وقت حظر التجول في ساعة متأخرة مساء أمس الأول الثلاثاء وعدم استجابتها لاي نداء.  

وتوفيت الطفلة وتدعي "آية" ١٤ عاما، متأثرة لإصابات بالغة مختلفة تنوعت بين ارتجاج في المخ وكسور في مختلف أنحاء الجسم.

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