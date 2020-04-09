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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الوقت ليس مناسبا لمعاقبة الصين بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الوقت ليس مناسبًا لمعاقبة الصين على سلوكها بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن "بومبيو"، قوله "كنا نعلم منذ وقت مبكر أن فيروس كورونا منتشر على نطاق واسع في إيران، والمساعدات الإنسانية مستثناة من العقوبات المفروضة عليها".

وأضاف "نجحنا في إعادة أكثر من 50 ألف مواطن كانوا عالقين في نحو 90 دولة بالخارج بسبب إجراءات الإغلاق والحظر".


ومنذ قليل، أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 14600، لتصبح ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد إيطاليا.
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