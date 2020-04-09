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رياضة

عمرو طارق: رشحت أسامة جلال مدافع إنبي للعب في نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:34 ص
أسامة جلال مدافع
أسامة جلال مدافع إنبي
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حسن العمدة
قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريدبولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه رشح عددا من اللاعبين المصريين من أجل الانضمام إلى فريقه الأمريكي.

وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "كنت أتواصل منذ فترة طويلة مع عمرو جمال من أجل الانضمام للنادي الأمريكي ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وتابع "تواصلت مع أسامة جلال مدافع إنبي منذ فترة قريبة وعرضت عليه الانضمام للدوري الأمريكي وننتظر مرور تلك الفترة من أجل تحديد ملامح الصفقة".

وواصل "لا أتدرب منذ 25 يوما والظروف صعبة للغاية في أمريكا وأتمنى مرور تلك الفترة على خير وعودة النشاط الرياضي".

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