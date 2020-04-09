الغضبان يشيد بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى النائبة سعاد عبد الفتاح المصرى نائبة حزب مستقبل وطن ووالدها محمد عبد الفتاح المصري عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد عوف حمادة عضو مجلس إدارة الغرفة السابق ببورسعيد لمشاركتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة وقيامهم بالتبرع بجهاز pcr والذي يستخدم في تحليل عينات فيروس كورونا.





وأشاد "الغضبان"، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



