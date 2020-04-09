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محافظات

الغضبان يشيد بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى النائبة سعاد عبد الفتاح المصرى نائبة حزب مستقبل وطن ووالدها محمد عبد الفتاح المصري عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد عوف حمادة عضو مجلس إدارة الغرفة السابق ببورسعيد  لمشاركتهم  الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أبناء المحافظة  وقيامهم بالتبرع بجهاز pcr والذي يستخدم في تحليل عينات فيروس كورونا.

وأشاد "الغضبان"، بجهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتى تسير تلك الجهود بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية الصحية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

وأضاف محافظ بورسعيد أن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء لاسيما في تلك الظروف التي نمر بها الآن والتي تحتاج الي تكاتف وتعاون كافة الأجهزة حتي عبور الموقف بسلام وأمان.
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