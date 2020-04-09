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أخبار البلد

عاملون بشركات مقاولات.. عودة 60 مصريا من العالقين في نيجيريا لتنفيذ مشروعات

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:25 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء أمس، الأربعاء، رحلة مصرية خاصة استثنائية، قادمة من العاصمة النيجيرية أبوجا وعلى متنها  60 مصريًا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه وصلت الطائرة المصرية من أبوجا وعلي متنها 60 مصريًا من العاملين بشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في نيجيريا ، وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي علي العالقين المصريين ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة الوصول إلى أماكن للحجر الصحي والعزل بالقاهرة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجدة والتي تستمر الإقامة بها 14 يوما .


وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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