وزير الإعلام يكشف عن موعد انتهاء أزمة كورونا وسبب تبرعات الحكومة.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الإعلام ، إن التبرع بـ20% من رواتب الوزراء لن يسري على موظفي الجهاز الإداري بالدولة .





وأضاف وزير الإعلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة ام بي سي مصر، أن التبرع اختيارى من الموظفين لمن يريد كما ان بعض نواب المحافظين أبدوا رغبتهم في التبرع .





وأوضح أسامة هيكل ، أن تبرع وزراء الحكومة نشجع به رجال الأعمال القادرين على التبرع وهذا التبرع لمساعدة الكثير من المتضررين بسبب فيروس كورونا .





وتابع وزير الإعلام ، أن المجتمع المصرى إذا قام بالعمل الذى يستوجب عليه فعله والتزام بالبقاء فى المنزل وعدم الزحام والتجمعات ستنتهي أزمة كورونا في شهر يونيو القادم.





واستكمل أسامة هيكل ، أن أزمة فيروس كورونا تسببت في خسائر اقتصادية مصرية فادحة ولا يجب الاستهتار به .