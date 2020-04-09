شاهد.. استمرار عمل هذه الفئات خلال ساعات الحظر بقرار وزير التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، استثناء أصحاب المحال التي تبيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها من الحظر منها محال السوبر ماركت بمختلف أنواعها، وتتضمن المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وأضاف وزير التموين، أنه مع استثناء السوبر ماركت ومنافذ جمعيتي؛ سيتم استثناء محال الجزارة والألبان والدجاج وسيارات بيع المواد الغذائية وسيارات نقل المواد الغذائية.





وعن آلية عمل المطاعم، أكد أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن كل ما يؤكل من أغذية غير خاضع لقرار مجلس الوزراء بحظر التجوال سواء فى آليات نقل الغذاء أو بيعه وتوزيعه أو تخزينه أو تحرك عمال "الديليفري" بالمطاعم .



