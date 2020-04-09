برلماني يكشف كواليس عزل ألف أسرة في قريتي بني عفان ودموشيا.. فيديو

كشف النائب البرلماني عبد الرحمن برعي، عن تفاصيل عزل ألف أسرة بقريتي "بني عفان"، و"دموشيا"، بعد ثبوت إصابة 26 شخصا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف "برعي"، أثناء حواره ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات المتبعة من الدولة تجاه حماية المواطنين جيدة وفعّالة وحمت حياة كثيرين.





وتابع النائب، أن الدولة تعمل على تلبية احتياجات الأسر التي عُزلت بالقريتين، وهو أسلوب تتبعه مع المناطق التي تظهر بها حالات إيجابية تحمل الفيروس القاتل.

وأشاد النائب البرلمانى، بالدور الإيجابى الذى يقوم به شباب القريتين، موضحا "شباب القرية متضامنون على أعلى مستوى، ويقومون بدور رائع في مساعدة الأسر التى تحت الحجر وتلبية مطالبهم".



