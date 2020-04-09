ناصر ماهر يكشف سبب عدم قضاء فترة معايشة في فياريال.. فيديو

كشف ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لنادي سموحة، عن أزمته في عدم خوضه فترة معايشة في نادي فيا ريال الاسباني.









وأضاف "ماهر" خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أنه نادم على عدم خوضه فترة المعايشة بنادي فياريال الإسباني.





وتابع: كنت مخطئا في عدم الذهاب لفترة المعايشة مع فياريال الإسباني".





وأشار ناصر إلى أن، كان يشعر بالقلق من إصابة الصليبي، وفضل تأجيل التدريبات لبعض الوقت، ولو عاد به الزمان لكان ذهب لقضاء فترة المعايشة".





وقال ماهر: "أيضًا الامتحانات حرمتني من السفر إلى اسبانيا لقضاء فترة معايشة فياريال، وكانت من ضمن الأسباب".



