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رياضة

معتز البطاوي: كرة القدم أصبحت صناعة وسبب واحد لعودة الدوري

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:55 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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حسام الحارتي

وجه معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى أجهزة الدولة؛ لنجاحها في مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف "البطاوي"، أثناء لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه من الصعب استكمال الدوري في ظل الظروف الحالية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأكد المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن عدم تواجد الجماهير في المدرجات يساعد بصورة كبيرة على استرجاع النشاط الرياضي من جديد بخلاف الدوريات العالمية.


وأكد أنه "يجب أن نضع في الاعتبار أن كرة القدم أصبحت صناعة في الوقت الحالي".

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