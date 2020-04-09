محمد صلاح والمحمدي وتريزيجيه يدعمون مبادرة مكافحة كورونا في إنجلترا

أبدى نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، دعمه لمبادرة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بمعاونة هيئة خدمات الصحية في المملكة المتحدة، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكان لاعبو الدوري الإنجليزي أطلقوا مبادرة "players together" الخاصة بتقديم الدعم المالي للهيئات الصحية والخيرية، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، ولمطالعة التفاصيل من هنا.





وأكد محمد صلاح، دعمه لتلك المبادرة بعد أن قام بنشر البيان المشترك الخاص بها، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.





كذلك، نشر ثنائي أستون فيلا، أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، البيان ذاته، عبر إنستجرام على حساباتهما الشخصية.





يُذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف في الوقت الحالي بسبب كورونا.



