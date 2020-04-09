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مصطفى الفقي يوضح المكاسب الصينية والخسائر الأوروبية في أزمة كورونا ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:48 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الصين خرجت من أزمة كورونا بتأميم معظم شركاتها ومؤسساتها التي كانت مملوكة للآخرين وحصلت عليها بسعر زهيد في ظل الأزمة.

وأضاف مصطفى الفقي، أثناء حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الصين  استطاعت أن تقف على قدميها بسرعة؛ بحكم الصرامة والقدرة على توجيه الأمور على عكس العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أنها حتى الآن خرجت منتصرة اقتصاديا.

وأوضح مصطفى الفقي، أن الصين في السنوات الأخيرة انفتحت على الدور الدولي، كما أن الدور الصيني الثقافي يبحث عن وضع قدمه في أوروبا والولايات المتحدة.

وتابع مصطفى الفقي، أن الصين بدأت تنفتح على العالم، وترى أن لها دورا ويجب أن تلعبه، كما أنني أرى أن هناك تحالفا روسيا صينيا صامد في مواجهة الغرب وأوروبا الضائعة.

واستكمل مصطفى الفقي، حديثه، أن الاتحاد الأوروبي لن يعود إلى ما كان عليه؛ بسبب اهتزاز الثقة فيه، كما أن روح التضامن الأوروبية لم تظهر في ظل أزمة كورونا.

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