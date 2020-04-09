الأغاني الوطنية تواجه كورونا.. مكبرات صوت تجوب أسوان لدعوة المواطنين للالتزام بالمنازل وشكر الجيش الأبيض ..شاهد

ظاهرة إيجابية جديدة تستنها الأجهزة المختلفة داخل نطاق مدن ومراكز محافظة أسوان خلال الفترة الحالية ضمن العديد من المبادارات البناءة الهادفة إلى بث روح التفائل وإعلاء شعارات الولاء والإنتماء لتراب هذا الوطن الغالى مصر ، مع العمل للحفاظ على صحة المواطنين لتحقيق التكاتف والتلاحم من أجل المواجهة الحازمة والصارمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

وتتمثل هذه الظاهرة التى رصدتها عدسة كاميرا " صدى البلد " فى قيام مجموعات من السيارات مصحوبة بمكبرات صوت بالتجول داخل الشوارع والميادين لإطلاق العديد من الأغانى الوطنية التى تطالب المواطنين بالإلتزام بمنازلهم وعدم النزول إلا للضرورة للقصوة بهدف تخطى المرحلة الراهنة بسلام وأمان .





وتحركت هذه السيارات داخل نطاق مدينة أسوان والتى شملت طريق كورنيش النيل ، وطريق السادات والطرق الرئيسية، وعليها مكبرات صوت تطلق الأغانى الوطنية ، وتجولت هذه السيارات أيضًا أمام المواقع الصحية لتقديم الشكر لجيش مصر الأبيض من الفريق الطبية للأطباء والتمريض على ما يقومون به من جهود مضنية لمواجهة هذا المرض المتمثل فى الكورونا.





كما تواجدت على هذه السيارات لافتات مدون عليها: "خليك فى بيتك، لسلامتك وسلامة أسرتك إهداء محافظة أسوان".





وكانت مدينة إدفو شهدت أيضًا إنطلاق سيارات جابت شوارع المدينة وعليها مكبرات صوتية تردد بعض الأغانى الوطنية وسط تجاوب من الأهالى بالنوافذ وشرفات منازلهم لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين خلال هذه الفترة التى تشهد تكاتف كافة الجهات التنفيذية والمجتمعية بالقيام بمواجهة حازمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.