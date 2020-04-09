الأغاني الوطنية تواجه كورونا.. مكبرات صوت تجوب أسوان لدعوة المواطنين للالتزام بالمنازل وشكر الجيش الأبيض ..شاهد

ظاهرة إيجابية جديدة تستنها الأجهزة المختلفة داخل نطاق مدن ومراكز محافظة أسوان خلال الفترة الحالية ضمن العديد من المبادارات البناءة الهادفة إلى بث روح التفائل وإعلاء شعارات الولاء والإنتماء لتراب هذا الوطن الغالى مصر ، مع العمل للحفاظ على صحة المواطنين لتحقيق التكاتف والتلاحم من أجل المواجهة الحازمة والصارمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد .
وتتمثل هذه الظاهرة التى رصدتها عدسة كاميرا " صدى البلد " فى قيام مجموعات من السيارات مصحوبة بمكبرات صوت بالتجول داخل الشوارع والميادين لإطلاق العديد من الأغانى الوطنية التى تطالب المواطنين بالإلتزام بمنازلهم وعدم النزول إلا للضرورة للقصوة بهدف تخطى المرحلة الراهنة بسلام وأمان .
وتحركت هذه السيارات داخل نطاق مدينة أسوان والتى شملت طريق كورنيش النيل ، وطريق السادات والطرق الرئيسية، وعليها مكبرات صوت تطلق الأغانى الوطنية ، وتجولت هذه السيارات أيضًا أمام المواقع الصحية لتقديم الشكر لجيش مصر الأبيض من الفريق الطبية للأطباء والتمريض على ما يقومون به من جهود مضنية لمواجهة هذا المرض المتمثل فى الكورونا.
كما تواجدت على هذه السيارات لافتات مدون عليها: "خليك فى بيتك، لسلامتك وسلامة أسرتك إهداء محافظة أسوان".
وكانت مدينة إدفو شهدت أيضًا إنطلاق سيارات جابت شوارع المدينة وعليها مكبرات صوتية تردد بعض الأغانى الوطنية وسط تجاوب من الأهالى بالنوافذ وشرفات منازلهم لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين خلال هذه الفترة التى تشهد تكاتف كافة الجهات التنفيذية والمجتمعية بالقيام بمواجهة حازمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأن الهدف من هذه المبادرة هو الإصرار على مكافحة نشر العدوى والتصدى له.
وأشار عبد الرحمن عامر بأن هذا التصرف يأتى من الدافع الوطنى لدى العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والتى تأتى ضمن توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وبالتوازى مع ذلك حرص مجموعة من الشباب بقريتى الكلح ومدينة البصيلية على القيام بمبادرة لتطهير وتعقيم مختلف أنحاء المدينة والقرية ودور العبادة والمواقع الخدمية فى هذه الأماكن، بهدف الحفاظ على نظافة وطهارة هذه المواقع ضد إنتشاره فيروس كورونا المستجد وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للمرض.
واقرأ أيضًا:
لمواجهة كورونا: أغان وطنية بشوارع إدفو عبر مكبرات الصوت.. والمواطنون يتجاوبون معهم.. صور
https://www.elbalad.news/4261935