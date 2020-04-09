مواطن يستغيث بسبب إيقاف بطاقته التموينية

استغاث المواطن اسامة موسى على المجدوبه بموقع "صدي البلد" الإخباري بسبب مشكلة إيقاف بطاقته التموينية هو وأسرته.





واستغاث المواطن "أسامة موسى على المجدوبه" لموقع "صدي البلد" القاطن بـ "محلة منوف - مركز طنطا - محافظة الغربية" بسبب معاناته من إيقاف بطاقته التموينية هو واسرته وحرمانهم من الحصول علي السلع التموينية الأساسية, ويزعم ان سبب ايقاف بطاقتهم هو استهلاكهم العالي لخدمات الهاتف المحمول.





وأوضح "أسامة" ان هذا الكلام عاري تماما من الصحة بسبب انه هو وأسرته لا يمتلك أحد منهم اي خط محمول من نوع "الفاتورة او به اي باقات للمكالمات أو لاستخدامات الانترنت" وان اجمالي قيمة استهلاكه هو وعائلته لا يتجاوز مبلغ الـ 35 جنيها شهريا وذلك ما تاكدة شركات المحمول بالوثائق.





وكان اسامة قد تقدم بالتظلم باكثر من مرة من خلال الانترنت لمكتب تموين منوف والذي يتبع له وكانت اولي شكوي بتاريخ 3-11-2019 أى قبل إيقاف بطاقته حين كان يرد فى إيصال صرف الخبز رسائل تنذر بوقف التموين ، وكذلك تقدم بالتظلم إلى مديرية تموين الغربية بتاريخ 30-1-2020 وقد ارفق بتلك التظلمات إفادة من شركات المحمول تؤكد أن إجمالى استهلاك اسرته للمحمول لايتجاوز خمسة وثلاثون جنيها شهريا لجميع خطوط الاسرة, ورغم كل ذلك مازالت بطاقته هو وعائلته موقوفه وممنوعة من صرف التموين.









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