تفاصيل القرض الاستثنائي بقيمة مليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة

جهاز تنمية المشروعات ، أعلنمبادرة جديدة لدعم جميع المشروعات الصغيرة المتضررة "خاصة الصناعية وكثيفة العمالة" من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة "حدها الأقصى سنة"، ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى أزمة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.





شروط وإجراءات القرض استثنائي من جهاز تنمية المشروعات





- المبادرة تشمل جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى.

- الحد الأقصى لهذا القرض مليون جنيه.

- القرض ذو فائدة ميسرة.



- تحدد الفائدة تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

- للحصول عليه يجب الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733).



- زيارة فروع الجهاز بجميع محافظات الجمهورية





أسباب المبادرة التمويلية الاستثنائية من جهاز تنمية المشروعات

- لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة أزمة كورونا

- لمواجهة انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين

- بهدف تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات

- حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني

- للمحافظة على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات