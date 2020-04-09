لتحويل جسمك لماكينة حرق.. تناولي هذه الأطعمة للتخسيس

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كربوهيدرات تساعد على إنقاص الوزن ..تعرفى عليها



- الأناناس + عصير الليمون





الأناناس منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء مما يجعله وجبة خفيفة صحية مثالية لإنقاص الوزن إضافة إلى ذلك فالأناناس غني بالألياف التي تعزز مرور الطعام من خلال الجهاز الهضمي بمعدل طبيعي وتحفز إطلاق العصائر المعدية والجهاز الهضمي للمساعدة في إذابة الطعام.





الليمون يساعد على حرق دهون الجسم بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الأطعمة الأخرى. الفلافونويد في الجير يحفز الجهاز الهضمي ويزيد من إفراز العصائر الهضمية.





- بيض + أفوكادو





البيض مليء بالبروتينات المهمة التي يحتاجها جسمنا للنمو فيساعد تناوله على إشباع الجوع فهو طريقة رائعة للحفاظ على وزنك منخفضًا وزيادة فقدان الوزن.





يحتوي الأفوكادو على قيمة غذائية عالية ويساعد في دعم التحكم في الوزن والحفاظ على مستويات الطاقة العالية فهو يحتوي على مواد كيميائية تمنحك الطاقة







- زيتون + طماطم

يعد الزيتون مصدرًا صحيًا للألياف فهو يحفز الحركة في الأمعاء فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف لذلك لا يتم إطلاق هرمون الجريلين (هرمون الجوع) وهذا يساعد في فقدان الوزن.





تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من الليكوبين و فيتامين أ والبوتاسيوم كما أن الطماطم الطازجة منخفضة الكربوهيدرات (4٪) ويتكون محتوى الكربوهيدرات بشكل أساسي من السكريات البسيطة والألياف غير القابلة للذوبان.





- البطيخ والخل البلسمي

تشمل الفوائد الصحية للبطيخ فى الوقاية من اضطرابات الكلى وارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية







يمد الخل البلسمي العالي من مضادات الأكسدة بالعديد من الفوائد الصحية المدهشة بما في ذلك التحكم في مرض السكري والتحكم في ضغط الدم والدورة الدموية والوقاية من حصوات الكلى.





بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحسن توازن الأحماض والقلويات في الجسم. يساعد الخل على التحكم في شهيتك وزيادة مستويات الشبع ، وبالتالي ، فإنه يعزز فقدان الوزن بشكل فعال. كما أنه يساعد على منع متلازمة التمثيل الغذائي عن طريق الحد من خطر السمنة.