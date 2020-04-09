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أخبار العالم

بومبيو يبحث مع رئيس وزراء أستراليا تنسيق المواقف لمواجهة كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:18 ص
بومبيو
بومبيو
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أ ش أ
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس الأربعاء أهمية تنسيق السياسات والبرامج بين البلدين في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بومبيو وموريسون شددا على ضرورة التعامل مع مخاطر الصحة العامة الناجمة عن تفشي المرض. 

وشكر بومبيو رئيس الوزراء الأسترالي على دعم بلاده لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.

وناقش الطرفان أيضا أهمية الاستجابة الدولية القوية لتفشي المرض في المنطقة ، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا.
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