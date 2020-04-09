مع شاب وسيم .. إنجى على تثير الجدل بـ فيديو جديد

مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مستخدمة تطبيق tik tok وهى تتقمص شخصية سعاد حسنى فى فيلمها "صغيرة على الحب" وتحديدا الاستعراض الفنى "عم حزنبل".

والمثير فى الأمر ظهور شاب مع انجى على فى الفيديو مما أثار حالة من الجدل الواسع حول هويته وتساءل البعض عن الشاب الوسيم الذى ظهر معها فى الفيديو.

واستخدمت انجي علي في الفيديو مطهر الكحول لتطهير الكرسي مع التزامها بارتداء القفازات البلاستيكية.

واستخدمت انجي علي في الفيديو مطهر الكحول لتطهير الكرسي مع التزامها بارتداء القفازات البلاستيكية.

وكانت ظهرت الإعلامية إنجي علي في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تعقيم الاستديو باذاعة نجوم اف ام حيث تقدم برنامجا الاسبوعي " أسرار النجوم".

وكانت ظهرت الإعلامية إنجي علي في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تعقيم الاستديو باذاعة نجوم اف ام حيث تقدم برنامجا الاسبوعي " أسرار النجوم".

وأبدى متابعو إنجي علي إعجابهم بهذا الفيديو الذي يساهم في زيادة الوعي لدى المصريين باتخاذ اعلى درجات من تنفيذ تلك الإجراءات الوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.



