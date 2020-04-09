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ديني

الأوقاف تطلق صفحة «وعي» على الفيسبوك لنشر الفكر الديني المستنير

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:39 ص
الاوقاف
الاوقاف
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أ ش أ
أطلقت وزارة الأوقاف صفحة "وعي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لنشر كل ما يتصل بمبادرة "معًا لخطاب ديني مستنير"، كما تم ربطها بالموقع الإلكتروني للوزارة.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء  أمس الأربعاء - أن صفحة "وعي" تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر المستنير، والتوسع في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

 كما تهدف الصفحة إلى تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بالمبادرة على نطاق واسع، وستقوم إدارة الصفحة بنشر العديد من الرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وسوف تتاح هذه المادة الدعوية لكل الوسائل الإعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن رابط الصفحة على موقع "فيس بوك" هو https://www.facebook.com/waa33y.
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