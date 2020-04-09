شاهد.. فيها حاجة حلوة.. شرطة رأس البر تنقذ سيدة حاملا وجنينها

في لافتة انسانية ورغم تطبيق قرارات الحظر وانشغال الأجهزة الأمنية بتنفيذ تطبيقه ، استنجدت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاربعاء، سيدة بشارع 33 برأس البر بمحافظة دمياط ،بدورية أمنية لأنها في حالة وضع وعلى وشك ان تضع مولودها وهى في طريقها للمنزل وبمفردها ولاتقوى على الذهاب الى اقرب مستشفي .





على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة راس البر ، لمكان تواجد السيدة لتقديم العون لها وتوفير سيارة اسعاف وتبين تواجدها برفقة والدتها بالشارع وتود الذهاب لاقرب مستشفي ولايوجد اى وسيلة مواصلات .





على الفور تم توفير سيارة اسعاف لنقل السيدة والتى كانت في حالة وضع وبحاجة الى الذهاب للمستشفي لانقاذ حياتها هى وجنينها.





تم بالفعل نقل السيدة الى اقرب مستشفي رأس البر وتم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية الازمة لها وانقاذ حياتها.



