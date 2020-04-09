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المتحدث باسم الشباب والرياضة: نزل الوزارة جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بدون أعراض ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:42 ص
محمد فوزى
محمد فوزى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة جهزت نزل الشباب على مستوى الجمهورية جاهزة وتحت تصرف الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محمد فوزي، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن وزير الشباب والرياضة وجه بتجهيز نزل الشباب على مستوى الجمهورية لاستخدامها في الحجر الصحي.

وأوضح محمد فوزي، أن الوزير قام بتوجيه الإدارة المركزية للطب الرياضي بتجهيز المقياس الحراري وتوزيعها على جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وتابع أن وزارة الصحة لها مواصفات وضوابط ومقاييس معينة ونقوم بتجهيز النزل بناءً على هذه المواصفات.

وأكد أن جميع نزل الشباب مجهزة على أعلى مستوى من حيث الإقامة والاستضافة ومن توافر السراير فضلا عن المطاعم.
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