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بين الناس

سكان حدائق الاهرام يستغثون بسبب عدم وجود هواتف ارضية بمنازلهم

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
قدم سكان منطقة حدائق الاهرام استغاثة جماعية لموقع صدي البلد الاخباري بسبب مشكلة عدم تركيب اي خطوط ارشيه في منازلهم.

استغاث سكان عقار رقم 251 بالمنطقة "ل" بحدائق الاهرام بموقع صدي البلد بسبب انهم يعانون من مشكلة عدم تواجد اي خطوط أرضية بمنازلهم وتقدموا بالعديد من الشكاوي للسنترال التابع له العقار, وهم يعانون من تلك المشكلة بسبب كونهم يريدون الحصول علي خدمات الانترنت للقيام باعمالهم واشغالهم بالأخص لما تمر به البلاد من ظروف تحكم علي الكثير من المواطنين العمل من المنزل و تقديم الطلاب أبحاث للمدارس والجامعات و غيرها من الأمور ناهيك عن الضعف التام في الأربع شبكات المحمول في معظم نطاق المنطقة.

 وأكد سكان العقار انهم تحدثوا بالفعل مع مديرة السنترال عدة مرات ولك دون اي جدوي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
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