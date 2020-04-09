AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكبر عالم يستقيل لعدم استجابة الاتحاد الأوروبي لخطته بشأن فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:39 ص
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
Advertisements
أ ش أ
استقال ماورو فيراري رئيس مجلس البحوث الأوروبي من منصبه لشعوره بخيبة الأمل من استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة "كورونا". 

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن فيراري - الذي تولى رئاسة المجلس في شهر يناير الماضي وهو أكبر عالم في الاتحاد الأوروبي - أرسل بيانا لها أعلن فيه استقالته.

 وقال إن مقترحه لوضع برنامج خاص لمكافحة مرض كوفيد-19 الذي تسببه السلالة المستجدة من الفيروسات التاجية قوبل بالرفض بالإجماع من قبل مجلس البحوث. 

وأضاف"في هذه الأشهر الثلاثة قابلت أفرادا ممتازين وملتزمين على مختلف المستويات في مجلس البحوث الأوروبي والمفوضية الأوروبية لكنني فقدت الإيمان في المنظومة نفسها". 

وقال فيراري إن مقترحه الذي قوبل بالرفض كان سيوفر للعلماء حول العالم الموارد والفرص لمكافحة الجائحة بما في ذلك أدوات الشخيص ومناهج ديناميكية سلوكية على أساس علمي تحل محل المؤسسات السياسية المرتجلة في كثير من الأحيان". 

ولفت إلى أنه سيعود إلى الجبهة لمحاربة كوفيد-19 بموارد ومسؤوليات حقيقية بعيدا عن مكاتب بروكسل التي لا تتناسب معها قدراته السياسية وسيعود مرة أخرى إلى الخدمة الحقيقية لهؤلاء الذين هم في حاجة إلى حلول طبية جديدة. 

ودافع متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن إدارة مجلس البحوث الأوروبي للأزمة وقال إنه حتى الآن هناك 50 مشروعا جاريا أو مكتملا تابعا للمجلس للمساهمة في التصدي لكوفيد-19 وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم 18 مشروعا بحثيا وتنمويا طارئا ويدعم ماليا عمل شركة كيورفاك الألمانية في إنتاج لقاح محتمل ضد الفيروس. 

ويجرى الاعتقاد بأن فيروس كورونا نشأ في الصين وانتشر منها بسرعة إلى جميع أنحاء العالم إذ أصيب به أكثر من 1.4 مليون شخص وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. 

وضربت الجائحة بشدة أوروبا وخاصة إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهي دول تأكد فيها ما يزيد على 100 ألف إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وسجلت إيطاليا حتى الآن 17127 حالة وفاة بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريكست.. بريطانيا تودع الاتحاد الأوروبي رسميا بعد 47 عاما.. غدا

عملات تذكارية وعودة أجراس بيج بن.. بريطانيا تحتفل بالخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيديو

الأسهم الأمريكية تهبط رغم إجراءات مجلس الاحتياطي

فرنسا تقترح إنشاء صندوق إنقاذ أوروبي لمكافحة "كورونا"

226 ألف إصابة مؤكدة بكورونا بالولايات المتحدة من بين مليون إصابة عالمية

استقالة كبير علماء الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

3 حالات إيجابية بـ كورونا .. عزل كامل لـ 25 منزلاً بقرية في الدقهلية

بالأسماء.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز تضم 6 لاعبين

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

5 سنوات دون جمجمة.. قصة الطفل المعجزة من الولادة إلى الوفاة

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال كاملا يوم شم النسيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها