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عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:29 ص
عيش الراحة في البيت
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
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اسماء محمد
يشعر عدد كبير من المسلمين في مصر ومختلف أنحاء العالم بالاشتياق للجلوس في المسجد وعيش الأجواء الروحانية بداخله له ولكن للأسف حالة الطوارئ التي فرضها علينا ظهور فيروس كورونا المستجد جعلت من التجمعات حتى وإن كانت في المسجد أمر يهدد صحة وحياة الكثير من البشر.

وبعد أن قرر المسئولون فى مختلف الدول إغلاق المساجد لحين انتهاء أزمة كورونا أصبح عدد كبير من المسلمين يشعر بالاشتياق للجلوس في المسجد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم واحتياجهم للشعور بدفء وراحة الجلوس والصلاة في المسجد.

ومن باب تلبية احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت حمايتهم من مخاطر التجمعات في ظل انتشار وباء كورونا، نعرض مجموعة من الأفكار التي تساعد المسلمين في تصميم مسجد صغير داخل المنزل يشمل أفراد الأسرة به بعض المصاحف والسجاد ليتمكنوا من الشعور بالراحة التي كانوا يشعرون بها داخل المساجد دون التعرض لأى مخاطر.

نعرض في هذا التقرير تصميمات متنوعة للمسجد الصغير داخل المنزل بتصميمات مختلفة من حيث الطراز والألوان وفي نفس الوقت تتفاوت في الأسعار وامكانيات المواد المستخدمة فيها بحيث تناسب الجميع.

شاهدوا الصور...
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي
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عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي