عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي





وبعد أن قرر المسئولون فى مختلف الدول إغلاق المساجد لحين انتهاء أزمة كورونا أصبح عدد كبير من المسلمين يشعر بالاشتياق للجلوس في المسجد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم واحتياجهم للشعور بدفء وراحة الجلوس والصلاة في المسجد.





اقرأ أيضا أفكار متنوعة لإضافة الرخام الأخضر فى ديكور المنزل

ومن باب تلبية احتياجات المواطنين وفى نفس الوقت حمايتهم من مخاطر التجمعات في ظل انتشار وباء كورونا، نعرض مجموعة من الأفكار التي تساعد المسلمين في تصميم مسجد صغير داخل المنزل يشمل أفراد الأسرة به بعض المصاحف والسجاد ليتمكنوا من الشعور بالراحة التي كانوا يشعرون بها داخل المساجد دون التعرض لأى مخاطر.





نعرض في هذا التقرير تصميمات متنوعة للمسجد الصغير داخل المنزل بتصميمات مختلفة من حيث الطراز والألوان وفي نفس الوقت تتفاوت في الأسعار وامكانيات المواد المستخدمة فيها بحيث تناسب الجميع.





شاهدوا الصور...