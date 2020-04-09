تعرف على تعليمات مجلس الوزراء لدمياط بسبب كورونا

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها شاركت في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لمتابعة جهود المحافظات فى عدد من الملفات الحيوية، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد" كوفيد ١٩ "، وكذلك جهود التصدى لمخالفات البناء على أراضى وأملاك الدولة بالمحافظات، وخاصة خلال المرحلة الحالية.





وأشارت إلى ان رئيس مجلس الوزراء وجه لدمياط تعليماته باتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستمرار فى متابعة تطبيق كافة القرارات التى تم اتخاذها فى إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مجددًا التأكيد على ضرورة الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.





وفيما يتعلق بتطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بحظر التجوال، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق هذه القرارات، ولاسيما أنها تتزامن مع قرب حلول عدد من المناسبات والأعياد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستوجب غلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعًا للاختلاط، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





هذا وقد شدد رئيس الوزراء على ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من ضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أى بناء عشوائى أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى أو مخالف مرة أخرى، مشيرًا لما بذلته الدولة من جهود غير مسبوقة فى التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.





وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون جهودهم بشأن إزالة مخالفات البناء العشوائى، مؤكدين أن هناك حملات مستمرة حاليًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.





كما عرض المحافظون، خلال الاجتماع، موقف أعمال التطهير والتعقيم التى تتم فى مختلف أرجاء المحافظات، سواء للمبانى الحكومية والشوارع العامة وخلافه، وكذا ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية والتموينية بها، مؤكدين على توافر أرصدة مخزون سلعى يكفى حاجة الاستهلاك لعدة أشهر، كما أكدوا على توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية، والأدوية، والمواد البترولية.





وفى هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء بأن يتم تجهيز فريق ثابت من العاملين فى الأجهزة الحكومية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بكل مبنى.





وأعلن المحافظون ونوابهم، خلال الاجتماع، اقتطاع 20% من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق " تحيا مصر"، كما استعرضوا عددًا من المبادرات المحلية المختلفة التى تمت لدعم هذه العمالة، التى تضررت من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا المبادرات الخاصة بتوفير الأغذية والسلع المختلفة لبعض الفئات من المواطنين الأقل دخلًا.





كما عرض المحافظون موقف تشغيل المصانع المختلفة القائمة بالمحافظات، مؤكدين أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأنها تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة وصحة العاملين بها