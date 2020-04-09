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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ أول مجمع حكومي مميكن بتكلفة 400 مليون جنيه

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:13 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن انتهاء الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 400 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.


 وتم الانتهاء من تخصيص مساحات من الأراضي في مدخل مدينة الخارجة تمهيدا للبدء فى التنفيذ كما تم التعاقد مع كلية الهندسة جامعة حلوان لتتولى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.


وقال المحافظ فى بيان، إنه كان من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ولكن نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة بسبب انتشار وتفشى فيروس كورونا تم إرجاء الزيارة لحين عودة الحياة لطبيعتها فى مصر.


وأضاف الزملوط أنه جرى تشكيل لجنة لحصر كل الأصول غير المستغلة لدى المصالح الحكومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها وإعادة تخصيصها لمشروعات خدمية للمواطنين تساهم في خفض أسعار الأراضي والتي يترتب عليها انخفاض أسعار الوحدات السكنية لتكون في متناول المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج وكذلك انخفاض سعر المحلات التجارية للمساهمة في زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب بكل المناطق بالمحافظة.

كيف تعاملت الوادي الجديد مع العمالة غير المنتظمة بعد الحظر ؟


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