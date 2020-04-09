المتحدث باسم جامعة القاهرة: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا ..فيديو

قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة لديها منظومة متكاملة من المستشفيات، ويتم تطهيرها وتعقيمها بشكل يومي مستمر لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "علم الدين"، أثناء مداخلة هاتفية في "برنامج من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن هناك بروتوكولات متفق عليها عالميا للوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفيات.





وأوضح أن وزارة الصحة والقوات المسلحة يتوليان مهمة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا .





وتابع أن المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، كما أن هناك 1000 كاشف حراري جديد سوف يصل إلي جامعة القاهرة خلال ساعات.





واستكمل أن معهد الأورام عاد إلى استقبال مرضى الحالات الطارئة إضافة إلى أن 60 مريضا متواجدون بالمعهد يتلقون الخدمة بشكل متكامل في ظل إجراءات احترازات عالية الدقة.



