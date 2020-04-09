AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بكفر الدوار من غلق وتشميع ٢١ محلا لمخالفتها مواعيد الغلق، كما تم تحرير ٣ محاضر بيئة، فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد"، وبتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

قامت مساء اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع  ٢١ محلا تجاريا لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، إضافةً إلى تحرير ٣ محاضر بيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، شنت حملة موسعة، بإشراف من علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، للمرور على المحال التجارية بنطاق منطقة طلعت حرب بالمدينة، وبقريتي الأمراء وكوم اشو، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع 92 محلا وكافتريات غير مرخصة ومخالفة في الشرقية

إزالة العقارات والمبانى المخالفة بكفر الدوار في البحيرة

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

لمخالفة قرارات «كورونا».. إغلاق وتشميع 11 محلاً وتحرير 68 محضرًا بسوهاج

ملاعب ومحلات وكافيهات.. مخالفات بالجملة لقرار الغلق لمواجهة كورونا

حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

3 حالات إيجابية بـ كورونا .. عزل كامل لـ 25 منزلاً بقرية في الدقهلية

قيام الليل .. فضله وعدد ركعات الصلاة.. واعتقاد خاطئ عليك تصحيحه

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

بشرى.. علاج حقيقي لفيروس كورونا يرى النور في هذا الموعد

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور