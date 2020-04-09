غلق 21 محلا تجاريا ومقاهي ومطاعم بكفر الدوار مخالفة لقرار الحظر

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بكفر الدوار من غلق وتشميع ٢١ محلا لمخالفتها مواعيد الغلق، كما تم تحرير ٣ محاضر بيئة، فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد"، وبتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.





قامت مساء اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع ٢١ محلا تجاريا لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، إضافةً إلى تحرير ٣ محاضر بيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، شنت حملة موسعة، بإشراف من علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، للمرور على المحال التجارية بنطاق منطقة طلعت حرب بالمدينة، وبقريتي الأمراء وكوم اشو، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





شارك في الحملة قسمي الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة، وإدارات "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.