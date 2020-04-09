AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزيرة الصحة: تطبيق ذكي للرد على استفسارات المواطنين بشأن كورونا ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:12 ص
أيسم صلاح
أيسم صلاح
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعمل على تطبيق جديد للرد على استفسارات بشأن فيروس كورونا منذ 4 أسابيع.

وأضاف أيسم صلاح، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أنه أمس تم تدشين التطبيق على "جوجل ستور" وعلى "آبل ستور"، وسيتم ظهوره في جوجل اعتبارا من غدٍ، الجمعة، وتتم مراجعته عن طريق شركة جوجل.

وأوضح أيسم صلاح، أن التطبيق هدفه توفير جميع المعلومات الصحية عن فيروس كورونا، ويحتوى على كيفية الحماية الشخصية والعائلية من فيروس كورونا.

وتابع أيسم صلاح، أن مصر بها أكثر من 35 مليون هاتف ذكي يمكنها تنزيل التطبيق وعند الحصول عليه لن يحتاجوا إلى الاتصال علي الخط الساخن لأنهم سيعرفون كل شىء.

واستكمل أيسم صلاح، أن الهدف أيضا من التطبيق هو توزيع الأحمال حتى يستطيع الناس الوصول إلي وزارة الصحة بشكل أسرع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار وزير الصحة يكشف خطة عمل الوزارة بمنظومة التأمين الصحى.. فيديو

مستشار وزيرة الصحة: 5 ملايين سيدة خضعن لكشف سرطان الثدي.. فيديو

مستشار وزارة الصحة: أنشأنا قاعدة بيانات لمتابعة حالات كورونا بشكل يومي.. فيديو

أبل وجوجل وأمازون يزيلون كل تطبيقات فيروس كورونا المزيفة

أبل تطلق تطبيقا للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليه

كيف يمكنك إجراء فحص كورونا باستخدام تطبيق أبل الجديد؟

ترشيحاتنا

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

هل العرقسوس يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. اعرف الحقيقة

مدرس بجامعة صينية : مصر قادرة علي القضاء على كورونا بهذه الطريقة

بصورة تشويقية.. زينة تروج لـ «جمع سالم» في رمضان 2020

طارق شوقي: ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكالمة فيديو.. وليام وكيت يفاجئان أبناء الأطباء في غياب آبائهم

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟