مستشار وزيرة الصحة: تطبيق ذكي للرد على استفسارات المواطنين بشأن كورونا ..فيديو

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تعمل على تطبيق جديد للرد على استفسارات بشأن فيروس كورونا منذ 4 أسابيع.





وأضاف أيسم صلاح، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أنه أمس تم تدشين التطبيق على "جوجل ستور" وعلى "آبل ستور"، وسيتم ظهوره في جوجل اعتبارا من غدٍ، الجمعة، وتتم مراجعته عن طريق شركة جوجل.





وأوضح أيسم صلاح، أن التطبيق هدفه توفير جميع المعلومات الصحية عن فيروس كورونا، ويحتوى على كيفية الحماية الشخصية والعائلية من فيروس كورونا.





وتابع أيسم صلاح، أن مصر بها أكثر من 35 مليون هاتف ذكي يمكنها تنزيل التطبيق وعند الحصول عليه لن يحتاجوا إلى الاتصال علي الخط الساخن لأنهم سيعرفون كل شىء.





واستكمل أيسم صلاح، أن الهدف أيضا من التطبيق هو توزيع الأحمال حتى يستطيع الناس الوصول إلي وزارة الصحة بشكل أسرع.