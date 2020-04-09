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محافظات

غلق وتشميع 3 معامل تحاليل وعيادة مخالفة وبدون ترخيص بإيتاي البارود.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تمكنت حملة مكبرة بايتاى البارود من تنفيذ ٤ قرارات إدارية لغلق وتشميع ٣معامل تحليل وعيادة مخالفة وبدون ترخبص وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم تأكيدا على هيبة الدولة.

وكانت لجنه مكونة من الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية بايتاي البارود و الدكتور محمد عبدالعزيز مسؤول العلاج الحر ، قد شنت حملة مفاجئة علي المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز ومدينة ايتاي البارود .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط  3 معامل تحاليل و عيادة بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذ قرارات إدارية بغلق وتشميع تلك المنشآت المخالفة.

ومن جانبه شدد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود على استمرار تكثيف الجهود المبذولة الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة والتأكد من حصولها علي كافة التراخيص اللازمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

غلق وتشميع 3 معامل تحاليل وعيادة مخالفة وبدون ترخيص بإيتاي البارود.. صور
غلق وتشميع 3 معامل تحاليل وعيادة مخالفة وبدون ترخيص بإيتاي البارود.. صور
غلق وتشميع 3 معامل تحاليل وعيادة مخالفة وبدون ترخيص بإيتاي البارود.. صور
غلق وتشميع 3 معامل تحاليل وعيادة مخالفة وبدون ترخيص بإيتاي البارود.. صور
غلق وتشميع 3 معامل تحاليل وعيادة مخالفة وبدون ترخيص بإيتاي البارود.. صور
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