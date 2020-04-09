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اقتصاد

100 مليار جنيه.. CNBC عربية: مصر اتخذت إجراءات اقتصادية للحد من تأثيرات فيروس كورونا السلبية

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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هاني حسين
عرضت قناة " CNBC" عربية، تقريرا عن إجراءات مصر الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد التقرير التوضيحي، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي إلى فيروس كورونا لحماية الاقتصاد والقطاعات الحيوية، ومصر قامت بتقديم حزمة دعم بـ 100 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن مصر اتخذت قرارات عدة منها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات تعليق حركة الطيران، وخفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء لدعم المواطن المصري للتصدي للتأثيرات الكبيرة لفيروس كورونا.

ولفت التقرير، إلى أن مصر أسقطت الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية التي تأثرت، وقدمت منحًا للعمالة غير المنتظمة تبلغ 500 جنيه شهريا، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، إضافةً إلى 20 مليار جنيه لدعم البورصة.

وأضاف التقرير، أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة بـ 3%، وتأجيل استحقاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر من دون تحمل غرامات تأخير أو فوائد.

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