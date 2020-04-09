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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل فطيرة بالجبن

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:59 ص
طريقة عمل فطيرة بالجبن
طريقة عمل فطيرة بالجبن
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هاجر هانئ
فطيرة بالجبن من الأكلات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأسهل الخطوات، فيمكنك تحضير فطيرة  بالجبن على طريقة الشيف منال العالم.


مقادير فطيرة  بالجبن
1 باكيت عجينة باف باستري مربعات 

حشو فطيرة  بالجبن
نصف كوب جبن موزاريلا مبروش
نصف كوب جبن شيدر مبروش
نصف كوب جبن ابيض مفتت
1حبة صغيرة طماطم مفروم
 2عود بصل اخضر مفروم مع الأوراق
2ملعقة كبيرة زيتون اسود شرائح
1ملعقة صغيرة اوريجانو أو ريحان
نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة

خليط تلميع فطيرة  بالجبن
1حبة كبيرة صفار البيض
نصف ملعقة صغيرة خل ابيض

لتزيين فطيرة  بالجبن
سمسم

طريقة تحضير فطيرة  بالجبن

أخرجي باكيت الباف باستري من الفريزر، لا تفتحيه، اتركيه على طاولة المطبخ لمدة ٣٠ دقيقة ليصبح لين. ( حسب حرارة المطبخ )
ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٩٠.
أحضري صينية قصيرة الحافة ضعي فيها ورق زبدة. اتركيها جانبا.
الحشو: في طبق ضعي الجبن، الطماطم، البصل، الزيتون، الأوريجانو، الشطة وقلبي ليختلط.
افتحي باكيت الباف باستري، لا تفصلي المربعات عن بعضها.
خذي نصف المربعات (اذا كان في الباكيت ١٠ مربعات خذي ٥ و ٥ ، اذا كان في الباكيت عدد ١١ مربعات خذي ٥ و ٦ ). لديك الآن قسمين من مربعات ملتصقة ببعضها.
على لوح مرشوش بالدقيق وباستعمال النشابة افردي قسم من المربعات وهي فوق بعضها لتصبح مربع مقاس ٨ بوصة. اتركيه جانبا.
على لوح مرشوش بالدقيق وباستعمال النشابة افردي بقية المربعات وهي فوق بعضها لتصبح مربع مقاس ٨ بوصة. اتركيه جانبا.
في الصينية ضعي مربع من العجينة.
خليط التلميع : في كوب صغير ضعي الصفار والخل، قلبي ليختلط.
باستعمال فرشاة امسحي حواف المربع بخليط التلميع.
ضعي الحشو في الوسط.
باستعمال السكين اعملي بعض الخطوط على العجينة الثانية.
ضعي العجينة فوق الحشو، ثبتي الحواف جيدا.
امسحيها بخليط التلميع ثم انثري السمسم.
أخبزي الفطيرة لمدة ٢٠ دقيقة لتصبح ذهبي اللون.
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