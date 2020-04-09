AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا لـ 435 حالة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:39 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
أ ش أ
سجلت كندا، أمس الأربعاء، 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 435 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 19274 حالة، من بينها 1298 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 5238 حالة، بعد تعافي 1188 حالة اليوم.

وأبلغت مقاطعة أونتاريو عن 550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 5276 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 حالة، في حين أفاد مسؤولون إقليميون بأن 2074 مريضًا تعافوا من الفيروس.

وأشارت إحصائيات أمس الأربعاء إلى زيادة بنسبة 11.6 في المائة في الحالات، مقارنة بزيادة بنسبة 8.7 في المائة أول أمس الثلاثاء، و7.7 في المائة يوم الاثنين الماضي، و11.2 في المائة يوم الأحد، و11.5 في المائة يوم السبت الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: 70635 حالة وفاة و1771 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

لمواجهة كورونا .. كندا تقر حزمة إعانات بقيمة 82 مليار دولار

السعودية : 6 وفيات جديدة و 1720 إجمالي الإصابات بـ فيروس كورونا

كندا تسجل قفزة كبيرة في أعداد إصابات ووفيات كورونا

3135 حالة فى اليوم .. تركيا تسجل رقم صادم بـ فيروس كورونا

20 وفاة و 45 إصابة بـ فيروس كورونا في الجزائر

ترشيحاتنا

إغلاق مستشفى بالدقهلية بعد إصابة 16 من الطاقم الطبي بـ كورونا

شركة طيران أمريكية تطرح فكرة جديدة للوقاية من كورونا على الطائرات

«التعليم» تعلن قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب.. آخر موعد للتنفيذ 14 مايو.. والرسوب مصير المتجاهلين

بعيدا عن كورونا.. ترامب يترك الأرض ويتجه إلى القمر

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها