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فن

بصورة تشويقية.. زينة تروج لـ «جمع سالم» في رمضان 2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهى صورة تشويقية لمسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى سيعرض في رمضان 2020.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي "انا بجد بحب تمثيلك اوى"، "وحشتينا يا زينه فعلا نفسي اشوفك فحاجة قويه زى لأعلى سعر"، "زى القمر يا زينه".

مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كلا من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حدا.

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