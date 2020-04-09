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محافظات

محافظ دمياط: مشتبه بإصابته بكورونا ترك المستشفى وتوجه لمحل بقالة فتم عزل جميع المخالطين

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن جميع المستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة تستقبل أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتم التنسيق فورا مع مستشفي الصدر بدمياط، وإرسال الحالة على الفور لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.


وأوضحت أن شخصا مشتبها في إصابته بفيروس كورونا كان موجودا في مستشفي الصدر ولكنه خرج لشراء بعض الاحتياجات من أحد محلات البقالة فتم عزل جميع المخالطين له على الفور واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.


وأشارت إلى أنه في حالة ظهور حالات في أي شركة أو مصنع يتم الغلق والعزل فورا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واتباع إجراءات التطهير والتعقيم، كما يتم تعقيم كل القرى والمراكز بصفة دورية مرتين أسبوعين.


وأكدت أنه عند امتلاء مستشفى العزل يتم فتح مستشفى آخر لاستقبال الحالات، مطالبة المواطنين بعدم الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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