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حوادث

العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
عثر أهالى مساكن التمليك بمنطقة الحدائق بكفر الدوار على جثة مسن بداخل شقته فى حالة تعفن حيث تلاحظ للأهالى نفاذ رائحة كريهة من شقته.

تم إبلاغ الشرطة التى اكتشفت وفاة المسن منذ فترة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة مسن مقيم بمنطقة مساكن التمليك بالحدائق وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وفاة ح.م.ع يبلغ من العمر ٧٢ عاما موظف بالمعاش.

وكشفت التحريات الأولية  وفاة المسن لإقامته بمفرده بداخل شقته منذ اسبوعين.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار
العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار
العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار
العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار
العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار
العثور على جثة مسن بحالة تعفن داخل شقته بكفر الدوار
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