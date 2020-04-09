شكوى من تسرب مياه المجاري بمنطقة المنتزه في شبين الكوم

يعاني سكان مساكن منطقة المنتزه بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من كارثة تهدد حياتهم وتنشر الوباء والأمراض بين الأطفال والكبار، حيث يعاني السكان من مياه المجاري التي تسربت من غرف الصرف الصحي وملأت المناطق والشوارع الجانبية بين العمارات، ما جعل المنطقة أشبه بالمستنقع.

وتحدث معنا "محمد. ج"، أحد سكان المنطقة قائلا منذ فترة بدأت مياه الصرف الصحي تخرج من الغرف بين العمارات بسبب عطل فس نظام تصريف المياه وقمنا فورا بعمل شكوى للجهات المعنية لإصلاح العطل قبل تفاقم الأزمة حتي صارت المنطقة مستنقع للحشرات دون التحرك.





كما تحدث أيضًا عبدالله.. م أحد السكان قائلا المنطقة صارت مصدرا للأمراض والوباء بسبب قيام بعض عمال القمامة بتفريغ حمولة سياراتهم علي مياه الصرف، ما جعل المنطقة ملاذا آمنا للحشرات والقطط والكلاب التي تهدد أطفال المساكن.



