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بين الناس

شكوى من تسرب مياه المجاري بمنطقة المنتزه في شبين الكوم

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:17 ص
مياه الصرف الصحي
مياه الصرف الصحي
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محمد امين
يعاني سكان مساكن منطقة المنتزه بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من كارثة تهدد حياتهم وتنشر الوباء والأمراض بين الأطفال والكبار، حيث يعاني السكان من مياه المجاري التي تسربت من غرف الصرف الصحي وملأت المناطق والشوارع الجانبية بين العمارات، ما جعل المنطقة أشبه بالمستنقع.
وتحدث معنا "محمد. ج"، أحد سكان المنطقة قائلا منذ فترة بدأت مياه الصرف الصحي تخرج من الغرف بين العمارات بسبب عطل فس نظام تصريف المياه وقمنا فورا بعمل شكوى للجهات المعنية لإصلاح العطل قبل تفاقم الأزمة حتي صارت المنطقة مستنقع للحشرات دون التحرك.

كما تحدث أيضًا عبدالله.. م أحد السكان قائلا المنطقة صارت مصدرا للأمراض والوباء بسبب قيام بعض عمال القمامة بتفريغ حمولة سياراتهم علي مياه الصرف، ما جعل المنطقة ملاذا آمنا للحشرات والقطط والكلاب التي تهدد أطفال المساكن.

وتحدث معنا أيضا ايهاب أحد سكان المنطقة قائلا لقد طرقنا أبواب المسؤولين دون أية إجابة من أحد أو اهتمام لحل الأزمة التي أصبحت كابوسا لكل سكان المنطقة وأصبحت مصدرا للأمراض ولانتشار الناموس، مضيفا أن المنطقة أصبحت مقلبا للقمامة حيث يقوم جامعي القمامة بتفريغ حمولات سياراتهم في وسط المساكن مما جعلها مرتعا للكلاب والحشرات بالمنطقة، ما أدى لحالة من الخوف والهلع بين الأطفال.
شكوى من تسرب مياه المجاري بمنطقة المنتزه في شبين الكوم
شكوى من تسرب مياه المجاري بمنطقة المنتزه في شبين الكوم
شكوى من تسرب مياه المجاري بمنطقة المنتزه في شبين الكوم
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