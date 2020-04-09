أحمد أحمد يكشف عن إمكانية تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021 بسبب كورونا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إمكانية تأجيل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.









وأكد أحمد أحمد، في تصريحات وفقا لـ وكالة أنباء جزائرية، أن الكاف لا ينوي تأجيل موعد البطولة، متمنيا أن يتم استغلال الأوقات المتبقية لـ إنهاء التصفيات المؤهلة لـ البطولة، بعد أن توقف النشاط الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.









وأضاف أحمد أحمد، أن الأمر الهام في الوقت الراهن هو صحة اللاعبين، موضحا أنه سيتم تنسيق مواعيد المباريات واستكمال البطولات خلال الفترة المقبلة.









وكان من المقرر إقامة الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، شهر مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلهما لـ شهر يونيو المقبل؛ نظرًا لتفشي فيروس كورونا.