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سيارات

سوزوكي تطرح سيارتها التو 2020 بمواصفات قياسية

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أطلقت شركة  سوزوكي سيارتها التو 2020 الهاتش باك الاقتصادية التي تصف كسيارة كروس أوفر لتكون أرخص سيارة كروس أوفر حتى الآن.


وتتمتع السيارة بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر، قوة المحرك 67 حصانا، عزم الدوران 90 نيوتن متر، ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، 2 وسائد هوائية، حساسات ركن خلفية.


تتمتع هذه السيارة بمجموعة من المواصفات القياسية والكماليات ومنها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.


كما احتوت السيارة على مكييف هواء يدوي وزجاج كهرباء أمامي، إضافةً إلى طي المقاعد الخلفية وباورستيرنج وسنتر لوك والنظام الصوتي مكون من 2 سماعة.


كما تم دعمها بلوحة عدادت رقمية مصابيخ أمامية هالوجين ومرايات جانبية يدوية الضبط، وحساسات ركن خلفية، وجنوط 14 بوصة.

 

وتتوافر تلك السيارة بـ 5 ألوان متاحة في السوق المحلية وهي “أبيض، وأحمر، ولبنى، وفضى، وبرتقالى، ورمادى”.

 

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