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أخبار العالم

ترامب: لا أعارض إرسال دول من الاتحاد الأوروبي مواد طبية إلى إيران

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يعارض إرسال دول من الاتحاد الأوروبي المواد الطبية إلى إيران.

وقال "ترامب"، في تصريحات صحفية، "يرسلون الإمدادات الطبية إلى إيران؟.. أنا لا أبالي بهذا الصدد".

وأكد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، أن العقوبات المفروضة على دول مثل سوريا وإيران يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إليها.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنه ضمن إطار الآلية المشتركة للتسوية المالية مع إيران "إنستكس" تم إرسال شحنة من المواد الطبية من أوروبا إلى إيران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تؤكد أن الصفقة الأولى قد تمت بنجاح من خلال "إنستكس" والتي تسمح بتصدير الإمدادات الطبية من أوروبا إلى إيران، وقد وصلت هذه المنتجات إلى إيران.

كما أعلنت سويسرا في وقت سابق نجاح أول مبادلة حمولة أدوية مع إيران بقيمة 2.5 مليون دولار عبر القناة المالية إينستكس في سويسرا. 
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