أسباب صادمة لإصابتك بالدوالى وبدون ليزر تخلصى منها

وصفة الزيوت الطبيعية

المكونات المطلوبة:

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

زيت لوز مر.

زيت لوز حلو.

الطريقة:

تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة.

ادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.

وصفة زيت الزيتونوالليمون

المكونات :

٤ ملاعق زيت زيتون

١٠ فصوص ثوم

قطرات من عصير الليمون

طريقة استخدام الثوم في علاج دوالي الساقين :

اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في وعاء وأضيفي له ٤ ملاعق زيت الزيتون مع قطرات من عصير الليمون الطازج، وقلبي الخليط جيدا .