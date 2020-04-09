أسباب صادمة لإصابتك بالدوالى وبدون ليزر تخلصى منها

يعد أهم عامل لظهور الدوالي هو العامل الوراثي والسبب الرئيسي أيضا ضعف جدران الأوردة وتتخوف بعض النساء من عمليات الليزر برغم أنها الأفضل،
إذا كان الشخص يعاني من الدوالي يمكن تجربة العلاجات المنزلية مثل ممارسة الرياضة وهو عامل آخر يساهم في توسع الأوردة ويمكن أن يساعد جوارب ضغط العضلات والأوردة لنقل الدم إلى القلب.
وفقا للمعهد الوطني للصحة فإن تناول مستخلص بذور العنب Vitis vinifera قد يساعد على تقليل التورم في أسفل الساقين وغيرها من أعراض القصور الوريدي المزمن
وفقا للمعهد الوطني للصحة فإن تناول مستخلص بذور العنب Vitis vinifera قد يساعد على تقليل التورم في أسفل الساقين وغيرها من أعراض القصور الوريدي المزمن
إليك وصفات علاجية سريعه لمحاربة الدوالى وفقا لموقع برايت سايد
وصفة الزيوت الطبيعية
المكونات المطلوبة:
زيت شجرة الشاي.
زيت زيتون.
زيت لوز مر.
زيت لوز حلو.
الطريقة:
تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة.
ادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.
وصفة زيت الزيتونوالليمون
المكونات :
٤ ملاعق زيت زيتون
١٠ فصوص ثوم
قطرات من عصير الليمون
طريقة استخدام الثوم في علاج دوالي الساقين :
اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في وعاء وأضيفي له ٤ ملاعق زيت الزيتون مع قطرات من عصير الليمون الطازج، وقلبي الخليط جيدا .
ضعي هذا الخليط على مكان دوالي الساقين مع التدليك في حركات دائرية لمدة ١٠ دقائق ثم اتركيه حتى يمتصه الجلد ، وكرري التجربة ٣ مرات.