AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب صادمة لإصابتك بالدوالى وبدون ليزر تخلصى منها

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:31 م
دوالى
دوالى
Advertisements
لمياء الياسين

يعد أهم عامل لظهور الدوالي هو العامل الوراثي والسبب الرئيسي أيضا ضعف جدران الأوردة وتتخوف بعض النساء  من عمليات الليزر برغم أنها الأفضل،


إذا كان الشخص يعاني من الدوالي يمكن تجربة العلاجات المنزلية  مثل ممارسة الرياضة وهو عامل آخر يساهم في توسع الأوردة ويمكن أن يساعد  جوارب ضغط العضلات والأوردة لنقل الدم إلى القلب.

وفقا للمعهد الوطني للصحة فإن تناول مستخلص بذور العنب Vitis vinifera قد يساعد على تقليل التورم في أسفل الساقين وغيرها من أعراض القصور الوريدي المزمن

إليك وصفات علاجية سريعه لمحاربة الدوالى وفقا لموقع برايت سايد

وصفة الزيوت الطبيعية

 

المكونات المطلوبة:

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

زيت لوز مر.

زيت لوز حلو.

 

الطريقة:

تخلط المكونات معا فى وعاء واحد ويوضع على النار لمدة دقيقة.

ادهنى منطقة الدوالي بواسطة الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.للتقليل قبل النوم وفي الصباح.

وصفة زيت الزيتونوالليمون

 

المكونات :

 

٤ ملاعق زيت زيتون

١٠ فصوص ثوم

قطرات من عصير الليمون

 

طريقة استخدام الثوم في علاج دوالي الساقين :

 

اهرسي فصوص الثوم جيدا وضعيها في وعاء وأضيفي له ٤ ملاعق زيت الزيتون مع قطرات من عصير الليمون الطازج، وقلبي الخليط جيدا .

 

ضعي هذا الخليط على مكان دوالي الساقين مع التدليك في حركات دائرية لمدة ١٠ دقائق ثم اتركيه حتى يمتصه الجلد ، وكرري التجربة ٣ مرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنفطر إيه.. فطير بطريقة جديدة وسلطة زبادى

30 دقيقة تخلصك من فراغات الشعر للأبد

النتيجة مدهشة.. 4 وصفات طبيعية لتبييض كف اليد

لـ جمال أظافرك.. أسهل وصفات تجميل الأظافر بشكل مذهل فى أسبوع

بدون جراحة.. تخلصي من دوالي الساقين

ترشيحاتنا

10 أدوية لـ كورونا.. الصحة الروسية تنشر قائمة علاج الفيروس القاتل

أحمد شوبير يكشف حقيقة تراجع بيراميدز عن ضم أحمد فتحي

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

فرعون أفريقيا.. انقلب على رئيسه ونصب نفسه إمبراطور

favipiravir.. عقار ياباني جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا بأمريكا

أحمد فهمي: أرفض التمثيل مع محمد رمضان.. تفاصيل

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها يتسوقان لشراء الخضراوات.. صور

فرعون أفريقيا.. انقلب على رئيسه ونصب نفسه إمبراطور

شاهد.. تسيلا تنتج أجهزة التنفس الصناعى بأجزاء سياراتها.. فيديو