نجم الأهلي السابق: الزمالك لو فكر في عاشور سيكون لرد صفعة كهربا

كشف محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن رأيه في إمكانية انضمام حسام عاشور نجم الفريق، إلى الزمالك عقب عرض الأهلي عليه بالاعتزال أو الرحيل لفريق آخر.





وأكد محمد عبد الجليل، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار"، أن حسام عاشور إذا انتقل لنادي الزمالك؛ فإنه لن يكون مفيدا لفريق ميت عقبة بسبب كبر سنه.





وأكد محمد عبدالجليل، "حسام عاشور كبر في السن، وانتقاله للزمالك لن يكون مفيدا، ولكن الزمالك يرغب في التعاقد معه لرد صفعة كهربا".





وتابع "أنا انتقلت للزمالك، ولكن كنت متألقا في الأهلي، وعمري كان 26 سنة، وليس 34 مثل حسام عاشور".



