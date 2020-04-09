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تعليم

طلاب أولى ثانوي يدخلون منصة الامتحان لأداء اللغة الأجنبية الثانية في 6 محافظات من المنازل

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:17 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
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ياسمين بدوي

بدأ منذ قليل طلاب أولى ثانوي في أداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة الأجنبية الثانية على منصة الامتحان الإلكترونية داخل ٦ محافظات على مستوى الجمهورية.

 


فوفقا لجدول الفترات الزمنية للدخول على منصة الامتحان، يتواجد حاليا على منصة الامتحان طلاب محافظات:


القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الأقصر

البحر الأحمر



وقالت وزارة التربية والتعليم إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان، بهدف تقليل الأحمال على شبكة الإنترنت لتسهيل أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي على طلاب أولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.



وأوضحت أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل، مؤكدة أنها تجريبية وبدون درجات، وهدفها تدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات الإلكترونية، واختبار قوة الشبكات ورصد أي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.

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