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سيارات

مفيش خصومات.. احذر شراء سيارة جديدة في هذه الأشهر

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:00 م
أسوأ وقت لشراء سيارة
أسوأ وقت لشراء سيارة
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عزة عاطف
تؤثر الظروف المحيطة والتغيرات التي يشهدها العالم على أسعار وإنتاج السيارات خلال العام الحالي في ظل ما تواجهه البلدان من تفشي فيروس كورونا، لكن لعلك قد تهتم بمعرفة أهم الأشهر التي عليك الابتعاد عنها عند التفكير في شراء سيارة جديدة.

ابتعد عن الربيع

قد يبدو الربيع وقتًا مثاليًا لشراء أو استئجار سيارة جديدة، إذ يجذب الطقس المعتدل الناس من منازلهم ويرسل بهم إلى وكلاء البيع في كل مكان، فتظهر لديهم رغبة جمة في الشراء واقتناء الأشياء الجديدة وأهمها السيارات طبعًا.

لكن زيادة حركة المشترين لدى في الوكلاء تعني أن البائعين لن يضطروا إلى تقديم خصومات كبيرة على السيارات لتشجيع المشترين، فالعملاء كثيرون في تلك الفترة.

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 ففي بداية العام لا يكون التجار عادة في حالة جنون لإفساح المجال أمام الموديلات الجديدة بإفراغ ما لديهم من مخزون حالي، لذلك لا توجد قوة دافعة للتحفيز وإعلان الخصومات.

كما أنهم لن يكونوا مهتمين بشكل مفرط بضرورة الوفاء بنتائج المبيعات المتوقعة في نهاية العام، فعادة مع وصول الخريف والشتاء (نهاية العام)، يصبح الدفع بالمخزون جنونيًا، فهذا ضروري لإفساح المجال أمام الطرازات الجديدة.

وفي النهاية ستجد أن أفضل صفقات شراء السيارات بشكل عام تأتي عندما يكون الطلب منخفضًا حيث يكون الوكلاء كما يحدث في فصل الشتاء حاجة إلى جذب العملاء بالمحافظات والخصومات.

فلن تجد كميات كبيرة من الأشخاص يزورون وكلاء البيع في البرد، بالإضافة إلى ذلك يكون لدى العديد من الأشخاص التزامات عائلية وإجازات مخطط لها خلال هذا الوقت كمصاريف المدارس وغيرها، وأخيرًا فإن ميزانيات الأشخاص تكون ضيقة بسبب الإنفاق الضخم على العطلات.
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